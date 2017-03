Król Arabii Saudyjskiej rozpoczyna podróż do Indonezji. Zabiera 460 ton bagażu i dwie windy

O przepychu, który towarzyszy 9-dniowej wizycie w Indonezji, rozpisują się media na całym świecie.

Jak informuje Polskie Radio, organizacja podróży króla Arabii Saudyjskiej wzbudza ogromne emocje. Choć bagaż króla waży niemal 460 ton, to nie wszystko, co zamierza zabrać ze sobą w podróż. Do bagażu nie wliczono dwóch limuzyn oraz dwóch elektrycznych wind, które przetransportowane zostały do Indonezji już wcześniej.

Świta króla Arabii Saudyjskiej Salmana Ben Abd al-Aziza liczy 1500 osób. Wśród niej znaleźć można 25 książąt oraz 10 ministrów, którzy podróżować będą 10 samolotami. Do obsługi delegacji w Dżakarcie i Denpasarze oddelegowanych zostało ponad 500 pracowników.

Jak piszą arabskie gazety, nie jest to pierwsza podróż głowy państwa, której towarzyszy ogromny przepych. Dla króla Salmana oraz jego 1000 urzędników, dwa lata temu zamknięto plażę na Riwierze Francuskiej.