Białoruś o Partnerstwie Wschodnim: Więcej projektów

- Współpracujemy blisko ze wszystkimi naszymi partnerami w ramach Partnerstwa Wschodniego i mamy zbieżne i pełne wyobrażenie na temat tego, jak uczynić tę inicjatywę bardziej efektywną - mówił Makiej cytowany przez państwową agencję informacyjną BiełTA.

- Wychodzimy z założenia, że powinna ona być bardziej skupiona na projektach – uściślił. Jego zdaniem w Partnerstwie Wschodnim powinno być mniej „gadaniny”, a więcej „konkretnych, realnych projektów, które przyniosłyby konkretne korzyści naszym państwom i społeczeństwom”.

Szef białoruskiej dyplomacji powiedział, że obecnie są przygotowywane propozycje, dzięki którym unijny program mógłby działać aktywniej.

W listopadzie br. w Brukseli odbędzie się kolejny szczyt Partnerstwa Wschodniego. Wcześniej, w czerwcu, ma być zorganizowane spotkanie szefów dyplomacji państw UE i krajów Partnerstwa. Według Makieja strona białoruska zamierza w czasie tych spotkań „mówić o tym, jak uczynić inicjatywę bardziej skuteczną”. Białoruś już zaproponowała szereg międzynarodowych projektów - poinformował.

Partnerstwo Wschodnie to działający od 2009 r. unijny program w ramach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, skierowany do państw Europy Wschodniej. Obejmuje sześć państw – oprócz Białorusi są to: Ukraina, Mołdawia, Gruzja, Azerbejdżan i Armenia.

BiełTA przytacza również wypowiedź Makieja dotyczącą relacji Białorusi z Unią Europejską. - Z optymizmem patrzę na rozwój naszych relacji z UE. Pracujemy nad uproszczeniem reżimu wizowego z Unią - oświadczył szef dyplomacji.

- Jest, niestety, kilka problemów, na które nie możemy przymknąć oczu, zwłaszcza w sytuacji związanej z napływem dużej liczby migrantów do UE. Dlatego, prowadząc negocjacje w sprawie ułatwień wizowych, powinniśmy przede wszystkim brać pod uwagę te wyzwania i zagrożenia, które mogą mieć negatywne skutki dla Białorusi. I robimy to – zapewnił Makiej.