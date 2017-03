Źródła PAP o polskim stanowisku: Tusk nie do przyjęcia; Saryusz-Wolski ciekawą alternatywą

PAP rozmawiała z kilkoma polskimi politykami, którzy są bezpośrednio zaangażowani w negocjacje dotyczące przyszłego przewodniczącego Rady Europejskiej.

"Sprawa, kto zostanie przewodniczącym Rady Europejskiej, jest nierozstrzygnięta, nic nie jest przesądzone. Socjaliści nie odpuszczą. Państwa skandynawskie zamierzają zgłosić kandydaturę b. premier Danii Helle Thorning-Schmidt. Socjaliści rządzą lub współrządzą w 16 krajach europejskich. Nie do przyjęcia dla nich jest nominacja chadecka. Do prawdziwej rozgrywki, kto będzie szefem Rady, dojdzie podczas najbliższego szczytu" - powiedziała PAP jedna z osób zaangażowanych w negocjacje.

Źródło zwraca uwagę, że socjaliści będą chcieli uzyskać poważne unijne stanowisko, ponieważ - jak zaznacza - "byli pomijani w ostatnich rozdaniach". "Kandydatka socjalistów może być neutralna w wielu sprawach i przez to akceptowalna dla większości krajów" - podkreśla rozmówca PAP.

"Temat Saryusz-Wolskiego jest dla nas bardzo interesujący, ponieważ to polityk skuteczniejszy, lepiej przygotowany niż Donald Tusk. Jest jedną z opcji, jest ciekawą alternatywą dla Donalda Tuska. Tusk pod żadnymi warunkami nie jest dla nas do zaakceptowania. Będziemy przedstawiać to twardo. Chodzi m.in. o zaangażowanie Tuska w sprawy krajowe" - powiedział PAP prominentny polityk znający kulisy negocjacji prowadzonych przez polskie władze i bezpośrednio w nie zaangażowany.

"Nad ewentualną kandydaturą socjalistki polski rząd bardzo poważnie będzie musiał się pochylić" - dodał.

Pierwsza 2,5-letnia kadencja Tuska jako szefa Rady Europejskiej upływa z końcem maja. Na szczycie UE 9-10 marca przywódcy mają zdecydować, czy pozostanie on na tym stanowisku na kolejną kadencję. Obecnie jest jedynym oficjalnym kandydatem.

Tusk zadeklarował podczas nieformalnego szczytu przywódców UE na Malcie, że jest gotów kontynuować swoją pracę jako przewodniczący Rady Europejskiej, gdy w maju zakończy się jego pierwsza kadencja na tym stanowisku.

Brytyjski dziennik "Financial Times" w poniedziałek poinformował, że premier Beata Szydło sonduje inne kraje Unii Europejskiej w sprawie możliwości zastąpienia Tuska na stanowisku szefa Rady Europejskiej przez eurodeputowanego PO Jacka Saryusz-Wolskiego.

Doniesienia dziennika wywołały dyskusję polityczną w Polsce. We wtorek wicemarszałek Senatu Adam Bielan komentował je stwierdzeniem, że "nie potwierdza, nie zaprzecza", natomiast "trudno od Polski oczekiwać, że będziemy wspierać kandydata (Tuska-PAP), który nie chce utrzymywać dobrych relacji z naszym rządem". Prezes PiS Jarosław Kaczyński uznał, że Tusk "łamie elementarne zasady UE", zatem nie może być przewodniczącym Rady Europejskiej i "w żadnym razie nie może liczyć na poparcie PiS i brak sprzeciwu".

Saryusz-Wolski dotąd nie zabrał głosu w sprawie doniesień "FT".