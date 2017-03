Kreml: Putin i Poroszenko nie rozmawiali o rozejmie w Awdijiwce

Pieskow nazwał rozmowy telefoniczne prezydentów "kontaktami roboczymi" i wyjaśnił, że było ich kilka. Polegały one na "wymianie opinii i wyrażeniu przez obie strony zaniepokojenia w związku ze wzrostem napięcia" - przekazał rzecznik.

Służby prasowe Poroszenki podały zaś, że w czasie, gdy zaostrzyła się sytuacja w Donbasie, Poroszenko rozmawiał z Putinem dwukrotnie. Służby prasowe wyjaśniły, że prezydent uczynił to, by doszło do "przerwania nieustannych ostrzałów Awdijiwki i wznowienia dostaw energii elektrycznej do miasta, a także uwolnienia zakładników".

O tych rozmowach nie informowano oddzielnie, ponieważ nie dały one rezultatu - dodała administracja Poroszenki. Wyjaśniła, że Ukraina koordynowała kontakty ze swoimi partnerami z krajów UE należących do "czwórki normandzkiej", czyli Niemiec i Francji.

Rosyjski dziennik "Kommiersant" podawał wcześniej, że od początku br. Putin i Poroszenko rozmawiali przez telefon czterokrotnie, a dwie ostatnie rozmowy odbyli 11 i 21 lutego.

Walki między siłami rządowymi Ukrainy a prorosyjskimi separatystami w Awdijiwce na wschodzie kraju wybuchły pod koniec stycznia. Miasto, które jest pod kontrolą władz ukraińskich, atakowane było przez oddziały prorosyjskich separatystów z Doniecka. W następnych tygodniach armia ukraińska systematycznie informowała o ostrzeliwaniu jej pozycji. W czwartek rano powiadomiła, że jej pozycje w rejonie Awdijiwki są ostrzeliwane z moździerzy. W mieście są problemy z dostawami wody pitnej.