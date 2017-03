Sondaż rp.pl: Czy Polacy chcą większej Warszawy

Do 9 marca decyzja ws. zgodności z prawem uchwały o referendum

W lutym Rada Warszawy zdecydowała, że 26 marca odbędzie się referendum, w którym mieszkańcy stolicy odpowiedzą na pytanie: „Czy jest pan/pani za zmianą granic miasta stołecznego Warszawy poprzez dołączenie kilkudziesięciu sąsiednich gmin?”.

To samo pytanie zadaliśmy respondentom. Ponad 60 proc. badanych nie popiera tego pomysłu. Za powiększeniem Warszawy jest 18 proc. ankietowanych, a co piąty nie miał zdania w tej sprawie.

Wraz z wiekiem rośnie odsetek badanych, którzy są przeciwnikami tego pomysłu – w grupie do 24. roku życia było to 55 proc. badanych, podczas gdy w grupie powyżej 50 lat – 68 proc.

- Częściej też dołączenia sąsiednich gmin do Miasta Stołecznego Warszawy nie chcą osoby o dochodach od 3001 do 5000 zł (69 proc.) oraz badani z miast od 100 do 199 tysięcy mieszkańców (71 proc.) - zwraca uwagę Piotr Zimolzak z agencji badawczej SW Research.

- Uzyskane wyniki są odzwierciedleniem negatywnej oceny całokształtu zaproponowanych w projekcie ustawy o ustroju m.st. Warszawy propozycji. Wydaje mi się jednak, że wobec ograniczonej wiedzy o projekcie jest to przede wszystkim odzwierciedlenie intuicji pytanych. A intuicja jest jednoznaczna - trudno jest dopatrzyć się sensu w obejmowaniu granicami miasta terenów, które miejskiego charakteru nie tylko obecnie nie mają, ale nawet mieć ich nie będą w najbliższej perspektywie – komentuje Grzegorz P. Kubalski ze Związku Powiatów Polskich.