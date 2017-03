Były prezydent Iranu Mahumd Ahmadineżad na Twitterze

Foto: Twitter

Były prezydent Iranu, Mahmud Ahmadineżad, pojawił się na Twitterze. Tymczasem to właśnie za prezydentury Ahmadineżada w Iranie doszło do antyrządowych wystąpień, których uczestnicy używali Twittera do komunikowania się między sobą i z resztą świata. W odpowiedzi władze zablokowały Irańczykom dostęp do mediów społecznościowych.