Rosja powiększy flotę o 60 okrętów pomocniczych do 2020 roku

Foto: By George Chernilevsky (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons

Ministerstwo obrony Rosji planuje zbudowanie do roku 2020 dla marynarki wojennej ponad 60 okrętów pomocniczych różnych klas - poinformował na ministerialnej naradzie szef resortu Siergiej Szojgu.