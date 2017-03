Gen. Paul Selva: Rosja rozmieściła zakazane rakiety

Jest to pierwsze oficjalne potwierdzenie doniesień dziennika "New York Times" z lutego, że Rosja rozmieściła w tajemnicy pociski manewrujące ziemia-ziemia, oznaczone przez Amerykanów jako SSC-8, które według ekspertów są najprawdopodobniej lądową wersją odpalanych z morza rakiet SSN-30A. Ich zasięg może wynosić nawet 5,5 tys. km i prawdopodobnie mogą one przenosić głowice nuklearne.

- System sam w sobie stanowi zagrożenie dla większości naszych obiektów w Europie. Sądzimy, że Rosjanie umyślnie rozmieścili go po to, by stworzyć zagrożenie dla NATO i obiektów, które wchodzą w obszar odpowiedzialności NATO - ocenił generał, który wystąpił na posiedzeniu komisji ds. obrony Izby Reprezentantów.

Testy i rozmieszczenie tych rakiet są naruszeniem traktatu INF o całkowitej likwidacji rakiet średniego zasięgu z 1987 roku.

INF, podpisany przez prezydentów USA i ZSRR Ronalda Reagana i Michaiła Gorbaczowa, zabrania obu stronom testowania, produkcji i posiadania odpalanych z wyrzutni naziemnych rakietowych pocisków balistycznych bądź manewrujących o zasięgu od 500 km do 5,5 tys. km. Układ ten jest uważany za jedno z porozumień, które doprowadziły do zakończenia zimnej wojny.

Już w 2014 roku administracja ówczesnego prezydenta USA Baracka Obamy interweniowała w reakcji na testy tej nowej rakiety.

Według przedstawicieli Waszyngtonu, Rosja dysponuje dwoma batalionami zakazanych rakiet. Pierwszy stacjonuje na poligonie Kapustin Jar w północno-zachodniej części okręgu astrachańskiego. Drugi w grudniu został stamtąd przemieszczony do innej części Rosji - pisał "NYT". Każdy batalion wyposażony jest w cztery mobilne wyrzutnie rakietowe.