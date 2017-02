Apel: MSZ i europosłowie powinni dbać o jak najlepszy klimat wokół Polski

W piątek na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa Timmermans w jednej z wypowiedzi zaznaczył, że "praworządność zakłada, że państwa członkowskie nie mieszają się do wymiaru sprawiedliwości". - Nie ma zasady, która nakazywałaby, by w każdym kraju był Trybunał Konstytucyjny, ale jeżeli w kraju istnieje TK, to powinno się przynajmniej przestrzegać konstytucji - mówił wiceszef KE. Timmermans miał również wzywać inne kraje do tego, by poparły Komisję Europejską w sporze z Polską.

Apel mówił w poniedziałek w radiowej Trójce, że to nie pierwszy raz, kiedy wiceprzewodniczący KE "tak zdecydowanie opowiedział się przeciwko polityce polskiej polityce". W jego ocenie, to "gra równych grup interesów". Zaznaczył, że nie zgadza się ze słowami wiceprzewodniczącego KE. - Daleki jestem od zgadzania się z Timmermansem - powiedział.

- Ja słyszałem ze strony polityków Prawa i Sprawiedliwości, np. eurodeputowanego prof. Legutki czy ze strony ministra Waszczykowskiego, że on (Timmermans) nie wie o czym mówi, że nie zna się na tym, co się dzieje w Polsce - powiedział poseł Kukiz'15. - Zastanawiam się, co robią polscy eurodeputowani w Parlamencie, że wiceprzewodniczący Komisji nie wie, ich zdaniem, o czym mówi - dodał.

Według Apela, Ministerstwo Spraw Zagranicznych i polscy eurodeputowani powinni zadbać o jak najlepszy klimat wokół Polski za granicą. - Polska, głównie za pomocą eurodeputowanych i MSZ, powinna robić wszystko, żeby ten klimat wokół nas budować jak najlepszy. To minister spraw zagranicznych (...) odpowiada za to, by słowa tego typu, które wypowiedział Timmermans były nieakceptowane nie tylko przez nas tutaj w Polsce, ale również przez wiele innych krajów - mówił. Według posła, "mamy sytuację, w której milcząca zgoda, buduje to negatywne postrzeganie Polski za granicą". - Jak pojawiają się negatywne wobec nas określenia, to powinien być odzew w innych krajach, które powinny się na to nie zgodzić - podkreślił.