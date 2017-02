Robert Mugabe: Muszę rządzić, bo nie ma mnie kim zastąpić

Foto: Kremlin.ru [CC BY 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0) or CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

- Prezydent Donald Trump powinien dostać szansę, by udowodnić ile jest wart - oświadczył rządzący Zimbabwe (najpierw jako premier, potem jako prezydent) od 1980 roku.