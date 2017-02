Włochy: Walczyli z rasizmem finansując kluby erotyczne

Foto: strona oficjalna urzędu

We Włoszech mnożą się apele o zamknięcie urzędu do walki z dyskryminacją i rasizmem (UNAR), gdy ujawniono, że finansował stowarzyszenie gejowskie, które prowadzi kluby erotyczne. Szefa urzędu wezwano w poniedziałek do Kancelarii Premiera.