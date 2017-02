Lech Wałęsa na Facebooku ostrzega Kornela Morawieckiego

Kornel Morawiecki: Liczę, że przeprosi, a on wciąż zwodzi i kłamie

Wpis Lecha Wałęsy pojawił się na Facebooku dziś rano. "Kornelu Morawiecki uspokój się, bo usłyszysz prawdę o sobie, a ona nie jest ciekawa. Ja unikam ujawniania kłopotliwej prawdy o osobach, by nie dzielić narodu, jeśli nie ma takiej potrzeby. Nie kłam o mojej współpracy, bo Ty byłeś bliżej współpracy niż ja i zrobiłeś więcej zła" - napisał były lider "Solidarności.

Wpis skomentował Morawiecki w rozmowie z WP.pl. - Żal pana prezydenta. Nie rozumiem, co mi zarzuca, co sugeruje. Każdego można oskarżyć bez dowodów. Ale nic na to nie poradzę - powiedział.

- Może Wałęsa ma informacje o różnych osobach, był w końcu prezydentem - dodał.

Kornel Morawiecki komentował informacje na temat współpracy Lecha Wałęsy z SB. Polityk proponował między innymi, by obniżyć Wałęsie emeryturę. - Niższa emerytura również dla współpracowników SB, a takim był Wałęsa, to byłaby dziejowa sprawiedliwość - sugerował.