Premier Indii Narendra Modi oskarża Pakistan o wykolejenie pociągu

Indie: Co najmniej 32 ofiary śmiertelne katastrofy pociągu

Podczas kampanii wyborczej przed ostatnim etapem wyborów do władz tego najludniejszego w kraju stanu Modi oświadczył, że policja znalazła dowody na akt sabotażu, który spowodował wykolejenie się 14 wagonów pociągu ekspresowego. - Policja stwierdziła, że to był spisek, który wykluł się po drugiej stronie granicy - dodał, czyniąc aluzję do Pakistanu. Policja nie potwierdziła tych rewelacji Modiego.

Politycy w Indiach używają często w kampaniach wyborczych antypakistańskiej retoryki, wywołując sentymenty nacjonalistyczne.

Wybory w stanie Uttar Pradeś są uważane za test popularności Indyjskiej Partii Ludowej (BJP) - partii premiera Modiego, na półmetku jego kadencji na czele rządu.

Od ponad 60 lat punktem zapalnym między Indiami a Pakistanem jest podzielony Kaszmir, do którego pretensje roszczą sobie obydwa kraje. Był on też powodem wojen między nimi. Większość mieszkańców Kaszmiru stanowią wyznawcy islamu.

W regionie działają grupy zbrojne, które walczą o niepodległość lub o przyłączenie się do Pakistanu.

Indie oskarżają Pakistan o szkolenie i uzbrajanie rebeliantów, czemu Islamabad zaprzecza.