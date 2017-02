Nigel Farage mówi o początku globalnej rewolucji w 2016 roku

- To, co się stało w 2016 roku, jest początkiem wielkiej globalnej rewolucji - powiedział Farage, łącząc czerwcowe referendum, w którym większość Brytyjczyków opowiedziała się za Brexitem, z listopadowymi wyborami w USA, które wygrał miliarder i celebryta Donald Trump kandydujący z ramienia Republikanów.

Zdaniem Farage'a, który jako lider Partii Niepodległości Zjednoczonego Królestwa (UKIP) nawoływał do Brexitu, w kampaniach poprzedzających oba głosowania chodziło o to, by kraj - odpowiednio Wielką Brytanię i USA - postawić na pierwszym miejscu. Jak zaznaczył, większość opinii publicznej była sceptyczna, czy takie podejście wygra.

- Zwyciężyliśmy! - powiedział, co spotkało się z gorącym aplauzem zgromadzonej publiczności.

Jego zdaniem, podobny rezultat może być w zbliżających się w tym roku wyborach w Holandii, Francji i Niemczech. A nawet jeśli popieranym przez Farage'a siłom nie uda się wygrać, to i tak "przesuną one środek ciężkości całej debaty" - podkreślił brytyjski polityk, który po wygranym referendum zrezygnował z kierowania UKIP-em.