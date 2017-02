Stoltenberg: Wzrosły wydatki na obronność w europejskich państwach NATO

- Po wielu latach ostrych cięć w wydatkach na obronność, odwróciliśmy trend - powiedział Stoltenberg na konferencji prasowej w kwaterze głównej NATO w Brukseli przed spotkaniem ministrów obrony państw Sojuszu, które odbędzie się w środę i czwartek.

Jak poinformował sekretarz generalny, realne wydatki obronne europejskich członków NATO i Kanady (czyli bez USA) wzrosły w ubiegłym roku o 3,8 proc. - To znacząco więcej niż początkowo przewidywaliśmy i to około 10 mld dolarów więcej na naszą obronę - dodał.

Wydatki obronne oraz "sprawiedliwy podział obciążeń" pomiędzy państwami członkowskimi to jeden z tematów spotkania ministrów obrony NATO. USA od lat domagają się zwiększenia budżetów obronnych pozostałych członków Sojuszu. Na szczycie w walijskim Newport we wrześniu 2014 roku państwa NATO zobowiązały się, że w ciągu 10 lat ich wydatki obronne osiągną poziom 2 proc. PKB.

Ministrowie będą także dyskutować o walce z terroryzmem, dokonają przeglądu struktury dowodzenia NATO (Sojusz przymierza się do zmian w tym zakresie), a także spotkają się z ministrem obrony Gruzji.

To będzie pierwsze spotkanie ministrów obrony Sojuszu, od czasu objęcia władzy w USA przez administrację prezydenta Donalda Trumpa; po raz pierwszy weźmie w nim udział nowy szef Pentagonu James Mattis. To także początek przygotowań do szczytu NATO, który ma się odbyć w Brukseli pod koniec maja.