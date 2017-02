Rosja: Sąd utrzymał areszt wobec ukraińskiego dziennikarza

Sędzia uznał za zgodną z prawem decyzję sądu niższej instancji o przedłużeniu aresztu zastosowanego wobec Suszczenki. Adwokaci prosili o zmianę tej decyzji, zwolnienie dziennikarza z aresztu i umieszczenie go w lokalu dla gości ambasady Ukrainy, ochranianym przez policję.

Adwokat Suszczenki Mark Fejgin powiedział po ogłoszeniu decyzji sądu, że od grudnia jego klient nie uczestniczył w żadnych działaniach śledczych. Obrońca relacjonował, że zarzuty wobec Suszczenki opierają się na zeznaniach tylko jednego świadka i materiałach z podsłuchów telefonicznych. Suszczenko nie przyznaje się do winy.

Dziennikarz od 2002 roku pracował w ukraińskiej agencji prasowej Ukrinform i jest jej korespondentem w Paryżu. Został zatrzymany we wrześniu ubiegłego roku, gdy w ramach urlopu przyjechał do Moskwy w odwiedziny do krewnych. Federalna Służba Bezpieczeństwa (FSB) Rosji uznała, że jest on funkcjonariuszem ukraińskiego wywiadu wojskowego w stopniu pułkownika i oskarżyła go o szpiegostwo. Grozi mu kara do 20 lat pozbawienia wolności. W Kijowie zarzuty wobec Suszczenki uznano za absurdalne.