Rumunia: Zaczynają przybywać amerykańscy żołnierze i sprzęt

Foto: AFP

Do rumuńskiej bazy wojskowej w pobliżu Konstancy nad Morzem Czarnym przybyli pierwsi amerykańscy żołnierze i sprzęt wojskowy - poinformował agencję Associated Press ambasador USA w Rumunii Hans G. Klemm. Do Rumunii ma trafić 500 amerykańskich żołnierzy.