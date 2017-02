Netanjahu: Izrael i USA mają "wielką misję", by przeciwstawić się Iranowi

Netanjahu, który spotkał się w środę w Białym Domu z prezydentem USA Donaldem Trumpem, powiedział gospodarzowi programu Seanowi Hannity, że agresywna retoryka władz w Teheranie wobec Izraela ma na celu ukrycie ich intencji wobec USA.

- Oni chcą mieć międzykontynentalne pociski balistyczne, które mogą dosięgnąć waszego kraju. Dlatego teraz nad nimi pracują. Pamiętajcie, jesteście (dla nich) Wielkim Szatanem - powiedział szef izraelskiego rządu. I dodał, że Irańczycy "uważają, iż ich przeznaczeniem jest rządzenie światem". - Jeśli ktokolwiek się z nimi nie zgadza, są w stanie go sobie podporządkować, albo zabić, i pracują nad środkami do osiągnięcia tego celu - wskazał.

Premier państwa żydowskiego nazwał spotkanie z prezydentem Trumpem "historyczną chwilą", a także "spotkaniem umysłów i serc". - Uważam, że teraz, jak powiedział prezydent, nasz sojusz jest nawet silniejszy - podkreślił Netanjahu. - Prezydent nazwał to nowym dniem. A być może jest to nowa era - dodał premier Izraela.

Następnie Netanjahu po raz kolejny skrytykował umowę nuklearną światowych mocarstw z Iranem z lipca 2015 roku, co, jak wskazuje Fox News, było jego głównym źródłem frustracji w relacjach z administracją poprzedniego prezydenta Baracka Obamy. Porozumienie ma na celu ograniczenie programu nuklearnego Iranu i przewiduje, że Teheran zrezygnuje z dążenia do uzyskania broni nuklearnej w zamian za stopniowe znoszenie nałożonych na niego sankcji.

- Porozumienie generalnie mówiło, że dzisiaj nie ma żadnej bomby, a sto bomb będzie jutro, za dziesięć lat - powiedział premier Izraela. - Ale ta nuklearna puszka z jedną bombą może przekształcić się w zdolność wytwarzania dziesiątek bomb. I Iran nie zmieni swego stanowiska - podkreślił.

Netanjahu dodał, że "od podpisania umowy Iran stał się coraz bardziej agresywny, bardziej zabójczy, sponsorujący więcej terroryzmu przy większej ilości pieniędzy, znacznie większej ilości pieniędzy".

- Irańczycy sponsorowali terroryzm wymierzony w Amerykanów wszędzie na świecie. Teraz zamierzają zbudować ICBM (międzykontynentalne rakiety balistyczne), które mogą dosięgnąć Stanów Zjednoczonych i mają wiele głowic. To jest straszne - powiedział Netanjahu. - To jest niebezpieczne dla Ameryki, niebezpieczne dla Izraela, niebezpieczne dla Arabów. Wszyscy teraz to rozumieją i jest amerykański prezydent, który to rozumie, i rozmawiamy o tym, co zrobić z tym wspólnym dla nas zagrożeniem - podkreślił szef izraelskiego rządu.