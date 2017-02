Angela Merkel na konferencji w Monachium: Żaden kraj nie rozwiąże problemów sam

- Konieczne są wspólne wysiłki, co oznacza, że musimy wzmocnić międzynarodowe struktury, uczynić je bardziej skutecznymi - podkreśliła szefowa niemieckiego rządu. Dotyczy to zarówno Unii Europejskiej, jak i NATO oraz ONZ - dodała.

Merkel potwierdziła, że rząd Niemiec będzie dążył do zwiększenia wydatków na wojsko do 2 proc. PKB. Zapowiedziała, że "nie ustanie" w wysiłkach zmierzających do poprawienia relacji z Rosją, która jest sąsiadem UE.

Przed południem głos na konferencji w Monachium zabierze wiceprezydent USA Mike Pence. Będzie to jego pierwsze poza Ameryką wystąpienie programowe dotyczące polityki zagranicznej i bezpieczeństwa po zmianie władzy w Waszyngtonie.