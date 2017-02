Iran: Gwardia Rewolucyjna odbędzie trzydniowe ćwiczenia "Wielki prorok 11"

Foto: See page for author [Public domain or CC BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], via Wikimedia Commons

Pomimo ostrzeżeń ze strony USA elitarne jednostki irańskiej Gwardii Rewolucyjnej przeprowadzą w przyszłym tygodniu kolejne manewry wojskowe - poinformował wysoki rangą dowódca tej formacji Mohammad Pakpur. Ćwiczenia potrwają trzy dni.