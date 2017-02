Antoni Macierewicz: Tylko Polska sprawiedliwa może być silna

Onyszkiewicz: Obrona Terytorialna to recepta na rzeź

Lech Wałęsa: Sprawa teczek Kiszczaka to prowokacja

Szef MON wziął udział w uroczystościach upamiętniających 70. rocznicę śmierci generała brygady Stanisława Sojczyńskiego "Warszyca". Zwrócił uwagę, że podczas tych uroczystości przywracana jest pamięć tego, który został zamordowany 70 lat temu. Przypomniał, że Sojczyński był wówczas kapitanem, dziś - dzięki decyzji prezydenta Lecha Kaczyńskiego z 2010 r. - generałem. - Można by rzec, że wspominamy tylko dawno odeszła w przeszłość pamięć cieni naszych przodków, ale tak nie jest. Dziś wojsko polskie przejmuje ich tradycję, wartości, świadczy o tym, że jest kontynuacją Żołnierzy Niezłomnych, którzy nigdy się nie poddali - powiedział minister.

Szef MON mówił, że "powtarzamy często słowa, że ich walka, poświęcenie, nie poszły na marne i rzeczywiście tak jest". Według niego to ze śmierci takich osób jak gen. Sojczyński wyrosła siła, która "zaowocowała powołaniem na prezydenta Andrzeja Dudy, zaowocowała powołaniem pani Beaty Szydło na premiera, powołaniem rządu PiS i powrotem do wartości, które patronowały walce Niezłomnych". Dodał, że te wartości to patriotyzm, niepodległość, a także sprawiedliwość społeczna, wobec tych dziesiątków milionów ludzi, którzy byli spychani na margines, "najpierw przez przemoc sowiecką, później często wyrosłą z tej przemocy oligarchię". - Tylko Polska sprawiedliwa może być Polską silną, tylko Polska sprawiedliwa może zbudować silną armię, tylko Polska sprawiedliwa może zagwarantować niepodległość - mówił.

Szef MON zwrócił uwagę, że gdy "dziś witamy" na polskiej ziemi wojska amerykańskie, gdy witani są sojusznicy z NATO, może lepiej uda się zrozumieć tych, którzy takiej pomocy oczekiwali, ale jej nie doczekali. - Lepiej może zrozumiemy ich nadzieję, ale też wartości ich walki i przekonania, bo dzięki nim stać było nas, Polaków, na ten wielki wysiłek, który zaowocował decyzją o wzmocnieniu flanki wschodniej przez naszych sojuszników - powiedział Macierewicz.

Minister jest przekonany, że Polacy to wszystko zawdzięczają Żołnierzom Niezłomnym, tym, którzy nigdy nie złożyli broni. Jak mówił, ich wartości najlepiej zrealizujemy wychowując młode pokolenie w tradycji Niezłomnych, w pracy na rzecz ojczyzny, nazywając ich imionami polskie oddziały wojskowe.

Sobotnie uroczystości rozpoczęła msza święta w Kościele Ojców Franciszkanów. W homilii gwardian klasztoru Zdzisław Tamioła zwrócił uwagę, że gen. Sojczyński i jego żołnierze Konspiracyjnego Wojska Polskiego ponieśli najwyższą cenę za swoje przekonania i prawdę, oddali swoje życie po to, aby można było dziś budować życie na prawdzie i miłości. - Nie ma wyższej ceny, gdy ktoś swoje życie oddaje za przyjaciół, nie ma większej miłości, gdy życie oddaje się za wolność i prawdę. Tego nam nie wolno zaprzepaścić - mówił. W sobotnich uroczystościach udział wziął m.in. syn gen. Sojczyńskiego.

Stanisław Sojczyński "Warszyc" urodził się w 1910 r. w Rzejowicach w pow. radomszczańskim. Przed wojną pracował jako nauczyciel szkoły powszechnej. Brał udział w wojnie obronnej z 1939 r., a także w konspiracji w czasie okupacji. Po wojnie tworzył Konspiracyjne Wojsko Polskie, organizator podwójnego ataku na to samo miejsce - więzienie w Radomsku, po raz pierwszy w sierpniu 1943 r., gdy udało się uwolnić Polaków przetrzymywanych przez Niemców. Po wojnie w 1946 r. wyzwolił grupę osób aresztowanych i przetrzymywanych przez władze komunistyczne. Za swoją działalność zarówno Sojczyński, jak i jego żołnierze zapłacili najwyższą karę - zostali schwytany przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego i skazani. W 1947 r. Sojczyński został stracony wraz z pięcioma innymi członkami organizacji. Miejsce pochówku pozostaje nieznane