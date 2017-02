Wicepremier Szwecji na zdjęciu nawiązującym do zdjęcia z Donaldem Trumpem

Na zdjęciu umieszczonym w sieci przez Lövin podpisuje ona dokument zawierający propozycję nowych przepisów regulujących kwestię ochrony środowiska w Szwecji.

"Piękne zdjęcie. Mam nadzieję, że wyślę je pani mężczyznom po drugiej stronie oceanu" - skomentowała internautka Kajsa Johansson. Wielu innych internautów od razu skojarzyło fotografię ze zdjęciem Trumpa w otoczeniu współpracowników.

Sama wicepremier pytana o to, czy celowo nawiązała do zdjęcia z Trumpem w roli głównej odpowiedziała, że "jest członkiem feministycznego rządu, co widać na zdjęciu". "To do odbiorców zdjęcia należy jego interpretacja" - dodała.

Na zdjęciu wicepremier otaczają sekretarze stanu, pracownice biura prasowego i inne pracownice biura.