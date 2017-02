Bułgaria: Postkomunistyczna BSP ograniczyła liczbę kadencji swych posłów

Budynek bułgarskiego Zgromadzenia Narodowego

Postkomunistyczna Bułgarska Partia Socjalistyczna (BSP) ograniczyła do trzech liczbę kadencji, przez które jej posłowie mogą zasiadać w parlamencie. Poprawkę taką wprowadzono od statutu partii na jej niedzielnym zjeździe.