Rowhani: Wbrew opinii Trumpa umowa atomowa korzystna dla wszystkich

- Nowy prezydent USA czyta tekst umowy atomowej, ale nie może jej zaakceptować. Mówi, że to najgorsza umowa w historii - powiedział Rowhani w wystąpieniu transmitowanym na żywo przez państwową telewizję.

- To porozumienie korzystne dla wszystkich. (...) Negocjacje w kwestiach nuklearnych mogą zostać wykorzystane do innych rozmów, by przynieść regionowi stabilność i bezpieczeństwo - dodał.

Podczas kampanii przed wyborami prezydenckimi w listopadzie ubiegłego roku Trump określał umowę atomową z Iranem jako "katastrofalną" i groził renegocjacją jej zapisów. W styczniu Rowhani zapowiedział, że Iran odmówi podjęcia renegocjacji tej umowy, jeśli Trump będzie się tego domagał.

14 lipca 2015 roku USA, Rosja, Chiny, Francja, Wielka Brytania i Niemcy zawarły porozumienie z Iranem, mające na celu ograniczenie programu nuklearnego tego kraju. Umowa przewiduje, że Iran rezygnuje z dążenia do uzyskania broni nuklearnej w zamian za stopniowe znoszenie nałożonych na niego sankcji.

Porozumienie wprowadza też embargo na dostawy broni konwencjonalnej do Iranu przez pięć lat oraz zakaz eksportu do tego kraju pocisków zdolnych do przenoszenia głowic nuklearnych. Strona irańska przystała na wiele technicznych ograniczeń, zachowując prawo do pokojowego programu nuklearnego.