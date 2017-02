Francja: Macron zaprzecza plotkom na temat rzekomego związku homoseksualnego

Pogłoski o jego rzekomym związku z szefem Radio France, Mathieu Galletem, pojawiają się co jakiś czas od lat, a ostatnio podchwyciły je rosyjskie media. Wczoraj wieczorem Macron zbył je żartem, a jego rzeczniczka przekazała to na Twitterze.

- Jeśli wam mówią, że prowadzę podwójne życie z panem Galletem, to dlatego, że uciekł mój hologram - powiedział Macron na spotkaniu ze swoimi sympatykami. Jak pisze Reuters, była to aluzja do hologramowej prezentacji jednego z jego rywali do prezydentury, Jean-Luca Melenchona na wiecu w miniony weekend.

Rzeczniczka Macrona podkreśliła, że jego wypowiedź jest "wyraźnym zdementowaniem plotek na temat jego życia prywatnego".