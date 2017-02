Kreml: Rosja negatywnie odnosi się do rozszerzania NATO na wschód

- Jeśli abstrahować od informacji mediów, to stosunek Federacji Rosyjskiej do dalszej ekspansji NATO na wschód jest dobrze znany i jest on negatywny - powiedział rzecznik prezydenta Władimira Putina.

Wcześniej portal Politico podał, że doradca prezydenta USA ds. bezpieczeństwa narodowego Michael Flynn zarekomenduje Donaldowi Trumpowi poparcie decyzji o przyjęciu Czarnogóry do NATO. Rosja jest temu przeciwna. Politico ocenia, że decyzja administracji USA będzie testem jej nowej polityki wobec Moskwy.

Oczekuje się, że Czarnogóra zostanie członkiem NATO jeszcze w tym roku, kiedy parlamenty wszystkich 28 państw członkowskich ratyfikują stosowne porozumienie. Decyzja o zaproszeniu bałkańskiego kraju do Sojuszu zapadła na spotkaniu szefów MSZ państw NATO w grudniu 2015 roku mimo silnych sprzeciwów ze strony Moskwy.

Wiosną zeszłego roku ministrowie spraw zagranicznych państw NATO podpisali protokół o przystąpieniu Czarnogóry do Sojuszu Północnoatlantyckiego; właśnie ten dokument ma być ratyfikowany przez parlamenty. MSZ Rosji określiło wówczas tę decyzję NATO jako próbę zmiany "krajobrazu wojskowo-politycznego w Europie". Oceniło, że jest to naruszenie interesów Rosji, co zmusza ją do "stosownej reakcji".