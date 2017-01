Kancelaria Sejmu: Odwołanie komendanta Straży Marszałkowskiej wyłączną prerogatywą szefa Kancelarii

- Decyzja o odwołaniu komendanta Straży Marszałkowskiej zapadła w czwartek, jest to wyłączna prerogatywa szefa Kancelarii Sejmu. Decyzja została podjęta w powiadomieniu z marszałkiem Sejmu - powiedział Grzegrzółka.

Przedstawiciel biura prasowego Kancelarii dodał, że nie ma jeszcze nowego szefa Straży Marszałkowskiej.

Na razie obowiązki szefa Straży Marszałkowskiej pełni jego zastępca.

Nowy komendant - jak poinformował Grzegrzółka - zostanie powołany "niebawem".

Pytany o przyczyny odwołania komendanta Straży Marszałkowskiej, Grzegrzółka powiedział, że jest to decyzja szefowej Kancelarii Sejmu, do której ma prawo. - Szef Kancelarii może powołać i odwołać szefa Straży Marszałkowskiej - podkreślił. Jak dodał, szef Kancelarii Sejmu dobiera sobie najbliższych współpracowników. Pytany o opinie części polityków opozycji, według których powodem odwołania szefa Straży Marszałkowskiej, były jego deklaracje, że nie użyje siły wobec opozycji, w trakcie protestu w Sejmie, Grzegrzółka powiedział, że takie komentarze mają wydźwięk "jednoznacznie polityczny".

- Ludzie, którzy są zaangażowani w wydarzenia z 16 grudnia, ale także w cały nielegalny protest, nielegalną okupację sali plenarnej, na pewno mają swoją hipotezę, ale Kancelaria Sejm w tej sprawie na pewno nie będzie się odnosić do tych bardzo jednoznacznych, politycznych komentarzy - podkreślił dyrektor biura Prasowego Kancelarii Sejmu.

- Pytacie mnie, czy komendant nie zgodził się na wyrzucanie posłów (z sali plenarnej), oczywiście ja o takich informacjach w ogóle nie wiem, trzeba by było zapytać bezpośrednio zainteresowanego. Proszę pamiętać i nie abstrahować od tego, z czym mieliśmy do czynienia - z zablokowaniem sali plenarnej przez prawie miesiąc - powiedział Grzegrzółka. Podkreślił też, że Kancelaria Sejmu dziękuje odwołanemu komendantowi za pracę. "To był wyjątkowy czas, no ale teraz jest też czas, żeby może w wielu sprawach postępować trochę inaczej, a na pewno poprawić kwestię bezpieczeństwa i organizacji pracy" - zaznaczył.



Zgodnie z ustawą o BOR, Straż Marszałkowska jako komórka organizacyjna Kancelarii Sejmu jest bezpośrednio nadzorowana przez Szefa Kancelarii Sejmu. Strażą Marszałkowską kieruje Komendant Straży Marszałkowskiej przy pomocy swojego zastępcy, którzy są powoływani i odwoływani przez Szefa Kancelarii Sejmu.