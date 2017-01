Prezydent: Polityka ma jeden zasadniczy cel - wsparcie Polaków

Prezydent zapewnił, że on wraz z rządem premier Beaty Szydło i większością parlamentarną, robi wszystko, by poprawić sytuację wszystkich Polaków, także tych którzy wyjechali do pracy za granicę.

Wyliczył reformy, które - jak mówił - w ciągu ostatniego roku w znaczący sposób poprawiły sytuację większości obywateli: podniesienie pensji minimalnej i emerytur, programy Rodzin 500+ i Mieszkanie plus oraz decyzję o obniżeniu wieku emerytalnego.

Prezydent zaznaczył, że nie jest to koniec zobowiązań, jakie podjęto w czasie kampanii wyborczej, choć realizacja niektórych z nich będzie wymagała czasu dłuższego niż jedna kadencja.

"Wierzę, że po zakończeniu kadencji parlamentu za trzy lata i mojej kadencji, będziemy mogli spokojnie spojrzeć wam w oczy" - powiedział prezydent do zgromadzonych na piątkowym spotkaniu. Jego słowa przyjęto brawami.

Nawiązując do swojej wcześniejszej wizyty w Hucie Miedzi Głogów, gdzie uczestniczył w uruchomieniu nowych i przyjaznych środowisku naturalnemu instalacji, prezydent podkreślił rolę nowoczesnych technologii dla rozwoju państwa i poprawienia życia jego mieszkańców.

Dzięki instalacji, której głównym elementem jest piec zawiesinowy, niższe będą koszty produkcji miedzi oraz emisja szkodliwych dla środowiska gazów. Inwestycja w Hucie Miedzi Głogów kosztowała ponad 2,5 mld zł. Prezes KGHM Polska Miedź Radosław Domagalski-Łabędzki ocenił, że inwestycją tą KGHM wkracza w nową erę działalności.

Prezydent wyraził nadzieję, że dzięki tego typu wydarzeniom Polska stanie się realnym konkurentem gospodarczym na rynku międzynarodowym nie tylko dzięki niskim kosztom pracy.

Ponadto prezydent zapewnił, że w trakcie rozmów z przedstawicielami rządu i Sejmu będzie rozmawiał o obniżeniu tzw. podatku miedziowego dla KGHM. "Myślę, że stopniowo będzie możliwe ulżenie KGHM w tym zakresie" - powiedział Duda.

Podatek od wydobycia niektórych kopalin (miedzi i srebra) jest pobierany w Polsce od 18 kwietnia 2012 r. Wielkość podatku, który wpływa do budżetu, zależy od: wartości surowców na rynku światowym, od kursu dolara amerykańskiego, w którym miedź i srebro są notowane na giełdzie oraz od wolumenu wydobycia. Podstawę opodatkowania stanowi ilość miedzi oraz srebra zawarta w wyprodukowanym koncentracie. W praktyce podatkiem obciążony jest KGHM.

Przed budynkiem szkoły, w której odbywało się piątkowe spotkanie z prezydentem, zgromadziła się grupa osób z flagami KOD oraz grupa zwolenników obecnego rządu - oddzielane były przez policję. Doszło do utarczek słownych obu grup.