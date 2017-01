Radosław Sikorski o wypadku z udziałem Macierewicza: Zabrakło umiaru

Radosław Sikorski

Foto: Fotorzepa/ Roman Bosiacki

Minister obrony narodowej Antoni Macierewicz miał prawo używać samochodu służbowego do podróży do Torunia i do Warszawy, ale zabrakło umiaru - tak b. szef MSZ Radosław Sikorski ocenił w czwartek sprawę wypadku w Lubiczu k. Torunia z udziałem szefa MON.