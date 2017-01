Aleksander Kwaśniewski o rządzie PiS: Zamiast dobrej zmiany cała wstecz

Były prezydent uważa, że obecna władza kwestionuje osiągnięcia swoich poprzedników. - Jest wielki zwrot, który oni nazywają dobrą zmianą i to jest rzeczywiście zakwestionowanie tego, co przez 25 lat stworzyliśmy - powiedział Kwaśniewski.

- Pierwsza rzecz to jest demokracja i instytucje demokratyczne, instytucje obywatelskie, TK, sądy, media publiczne, to wszystko jest dzisiaj jakby zmieniane i to na niekorzyść, te instytucje przestają pełnić funkcje w państwie demokratycznym, którą powinny wypełniać - kontynuował były prezydent w Polsat News.

Kwaśniewski zastanawiał się, czy wprowadzone zmiany nie są nieodwracalne. Jako przykład podał telewizję publiczną. - Nam się marzyło przez lata, że telewizja publiczna powinna być taką polską BBC, ciężko to szło, nie udawało się, ale było takie przekonanie, taka wola, żeby tak się stało przy wszystkich błędach popełnionych. Dzisiaj już zapomnieliśmy o tym. PiS mówi nie, nie, żadnego BBC nie będzie, będą partyjne media, i teraz jest wielkie pytanie czy kolejna ekipa, która przyjdzie, będzie chciała to zmienić, czy myśmy już nie stracili tego, co z trudem i wielkim bólem budowaliśmy - mówił.

Więcej: Polsat News