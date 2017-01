Roman Giertych pisze list do Antoniego Macierewicza po wypadku szefa MON

Giertych, odnosząc się do karambolu, w którym 25 stycznia brał udział m.in. samochód Żandarmerii Wojskowej, którym jechał Antoni Macierewicz, ironizuje, że "to musiał być zamach". "Chyba Pan nie wierzy, że przypadkowo, w dniu w którym Pan jechał od Przewielebnego do Najjaśniejszego (Macierewicz wracał z sympozjum w Wyższej Szkole Kultury Medialnej i Społecznej o. Tadeusza Rydzyka na galę tygodnika "wSieci", gdzie tytuł "Człowieka Wolności" przyznawano Jarosławowi Kaczyńskiemu - red.) akurat na Pana trasie pojawiła się mgła?" - pyta.

Następnie Giertych przypomina Macierewiczowi, że "już raz uciekł wrogom - w Smoleńsku", gdy "po katastrofie Tu-154 dziarsko salwował się ucieczką ratując cenne dla Ojczyzny życie".

Były lider LPR apeluje, by Macierewicz powołał komisję - najlepiej podkomisję Komisji Smoleńskiej, która "zaproponuje mały eksperyment, gdzie Pana limuzyna będzie musiała na 50 metrach wyhamować przed światłami z prędkości 150 km/h".

"Aha i jeszcze jedno. Koniecznie trzeba znaleźć świadka, który zezna, że widział Tuska rozmawiającego z osobnikami blokującymi drogę. Będzie to może mało wiarygodne bo hultaj ciągle siedzi w Brukseli, ale TVP nie takie rzeczy emituje" - podsumowuje Giertych.

W kolejnym wpisie Giertych - jak zapewnia "na poważnie" - ocenia, że przyczyny wypadku, w którym uczestniczył szef MON, były takie same jak przyczyny katastrofy smoleńskiej.

"Mgła, brawura, arogancja, pośpiech na spotkanie polityczne, nieliczenie się ze zwykłymi ludźmi i wreszcie amok. Amok polegający na tym, że za wszelką cenę chcecie czuć się ważni, gdy jesteście tylko małymi draniami, którzy uciekają z miejsca wypadku pozostawiając porozbijanych ludzi samym sobie" - dodaje Giertych.