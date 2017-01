Politycy przedstawiają prognozy na 2017 rok

- Wydaje mi się, że 2017 r. będzie przełomowy w polityce europejskiej, a być może także światowej. W 2016 r. byliśmy świadkami końca pewnej elitarności w polityce w Europie, a także w Stanach Zjednoczonych. Elity polityczne, głównie europejskie, zdały sobie w końcu sprawę z tego, że przez wiele lat zaniedbywały dużą część swoich własnych społeczeństw i swych własnych wyborców - powiedział szef prezydenckiego biura prasowego Marek Magierowski. Dodał, że ma "wewnętrzne przekonanie, iż rok 2017 będzie rokiem zmiany postawy przywódców europejskich". Zdaniem Magierowskiego największym problemem opozycji w Polsce jest to, że nie może ona "znaleźć, wytworzyć, wykuć własnej oferty właśnie dla tej części wyborców, która dotąd tej oferty nie otrzymała".

Wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin z PiS ocenił, że w obecnej sytuacji w Polsce "obowiązkiem każdego odpowiedzialnego polityka jest szukanie dróg do deeskalacji konfliktu". - Opozycja doprowadzając do kryzysu parlamentarnego doprowadziła do sytuacji próby paraliżu polskiego Sejmu - zaznaczył.

Tymczasem - jak mówił Sellin - "jeśli myślimy o 2017 r. w kontekście międzynarodowym, to widzimy, że sfera niestabilności i niepewności się pogłębia". - Kryzys UE będzie się pogłębiał w związku z wyborami we Francji, Niemczech i Holandii; z niepewnymi wynikami tych wyborów i z umacnianiem się pewnych tendencji. Polityka prezydenta USA też jest dosyć niepewna. Rosja jest coraz bardziej ekspansywna - wskazał. - W tym kontekście dobrze byłoby, żeby polityka wewnętrzna w Polsce była stabilniejsza i spokojniejsza, aby w ten konflikt również siły międzynarodowe nie wchodziły i go nie rozgrywały - kontynuował Sellin. Dodał, że niestety w zeszłym roku "bardzo często ugrupowania opozycyjne bardzo często próbowały zachęcać różne struktury międzynarodowe do wchodzenia w nasze wewnętrzne polskie sprawy".

Przewodniczący klubu PO Sławomir Neumann odnosząc się do słów Sellina powiedział: - Jesteście zamknięci w słoiku, we własnym środowisku, mieliście państwo równoległe, kiedy byliście w opozycji; nie współpracowaliście ani z prezydentem Bronisławem Komorowskim, ani z państwem polskim, bo nie uważaliście go za swoje i w tym państwie równoległym zostaliście.

Zdaniem Piotra Zgorzelskiego z PSL jest szansa na załagodzenie konfliktu politycznego w Polsce, potrzebna jest "tylko odrobina dobrej woli". - Wszyscy jesteśmy Polakami, dlatego cały czas mam nadzieję że jest duża szansa na to, iż zaraz po Nowym Roku się spotkamy i ustalimy warunki brzegowe działania w sali sejmowej 11 stycznia, żeby więcej już nie gorszyć opinii publicznej - mówił. - To jest bardzo poważny kryzys parlamentarny. To jest uderzenie w fundamenty parlamentaryzmu. Ja nie jestem takim optymistą, jak koledzy z PSL. Dzisiaj klucz jest w rękach Jarosława Kaczyńskiego i tak naprawdę jego decyzja jest potrzebna do rozwiązania tego konfliktu - ocenił Neumann.

- Niestety przewiduję jak najgorzej na nowy rok. Przewiduję, że będzie to kolejny rok psucia demokracji, będzie to rok chaosu edukacji, bo jej reforma jest nieprzemyślana - powiedziała natomiast wiceprzewodnicząca klubu Nowoczesna Katarzyna Lubnauer. Według niej dodatkowo będzie to "bardzo zły rok dla polskiej gospodarki".

Z kolei wiceprzewodniczący klubu Kukiz'15 Marek Jakubiak uważa, że w 2017 r. w polityce polskiej zapewne nie stanie się nic przełomowego. - PiS ma większość i to dominującą, więc nie będzie ryzykowało ani nowych wyborów, ani żadnych ruchów personalnych - zaznaczył.

Uczestnicy programu odnieśli się także do ewentualnej przyszłości politycznej przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska. - Ostatnia aktywność medialna Tuska wskazuje na to, że szykuje się jednak do powrotu do Polski, raczej nie na białym koniu, tylko na osiołku mam wrażenie, bo gdy sam się wplącze w polską politykę, to szybko zrozumie, w co się wpakował tak naprawdę - powiedział Magierowski.

- Jestem przekonany, że Tusk w 2017 r. rozpocznie drugą kadencję szefa Rady Europejskiej - stwierdził natomiast Neumann. Zdaniem Lubnauer Polska powinna zrobić wszystko, by dać Tuskowi szansę na kolejną kadencję.

Jakubiak mówił, że Tuska już nie widzi na "firmamencie europejskim". Sellin i Zgorzelski wskazywali zaś, że ewentualna kolejna kadencja Tuska będzie "zależała od przetasowań pomiędzy ugrupowaniami w Parlamencie Europejskim".