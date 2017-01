Jan Grabiec: Zastrzeżenia powinny dotyczyć pięciu ustaw

Poseł Platformy odnosił się do wydarzeń w Ełku, gdy po zamordowaniu 21-letniego Polaka przez Tunezyjczyka doszło do zamieszek i zdemolowania lokalu z kebabami pod którym zamordowano Polaka. Po tych wydarzeniach policja zatrzymała 28 osób. Szef MSW po wydarzeniach zapewnił, że sytuacja jest opanowana i jest bezpiecznie. - Dobry humor ministra Mariusza Błaszczaka może jest uzasadniony, jeśli chodzi o pocieszanie Polaków, ale z całą pewnością nie odzwierciedla naszych odczuć – mówił Grabiec.

Grabiec dodał, że z doniesień wynika, iż podłożem wydarzeń w Ełku jest nienawiść na tle rasowym. - Ełk stał się mekką narodowców, nacjonalistów, którzy tam podobno zjeżdżają z całej Polski. Będziemy domagać się wyjaśnień od ministra na temat wydarzeń w Ełku - zapowiedział.

Zdaniem rzecznika PO tego typu wydarzenia mają związek z parasolem ochronnym, który władza otworzyła nad głowami radykalnych prawicowych organizacji. - Fakt, że niektórzy mylą patriotyzm z nacjonalizmem sprawia, że ci ludzie czują się bezkarnie – mówił Grabiec.

Kolejnym wątkiem rozmowy była decyzja prezydenta Andrzeja Dudy, który wysłał do Trybunału Konstytucyjnego ustawę o zgromadzeniach. – Szkoda, że tak późno prezydent zdecydował się na użycie tego instrumentu. My apelowaliśmy wielokrotnie, zwłaszcza w przypadku trzech ustaw o TK – mówił Grabiec. - Dzisiaj mamy do czynienia z sytuacją dramatyczną, gdy wprowadzono do TK sędziów, którzy sędziami nie są. Mają podobno orzekać osoby, które nie mają uprawnień żeby zasiadać w tym gremium. Zobaczymy jakie będą efekty działań pana prezydenta – dodał.

Rzecznik PO dziwił się, że prezydent podpisał cztery z pięciu ustaw, które zostały przyjęte przez Sejm na posiedzeniu 16 grudnia, wobec legalności którego są wątpliwości. - Na tym posiedzeniu klubu PiS, które stało się posiedzeniem Sejmu, przyjęto pięć ustaw. Cztery z nich prezydent podpisał – mówił Grabiec. Dodał, że wszystkie zostały w tym samym trybie.

- Wszystko wskazuje na to, że nie było wtedy kworum i wyniki zostały sfałszowane, w związku z tym zastrzeżenia powinny dotyczyć wszystkich ustaw – przekonywał Grabiec.

Grabiec nie zgodził się ze stwierdzeniem, że protest opozycji nie przynosi efektów. - Dostajemy dużo sygnałów od Polaków, którzy nas wspierają. To sygnały od naszych wyborców z całego kraju, że są razem z nami. Cieszą się, że opozycja nie pozwala na łamanie prawa – mówił rzecznik PO. – Nie mamy postulatów politycznych, chcemy tylko postępowania Sejmu zgodnie z przepisami prawa – dodał.