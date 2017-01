Adam Bielan o wyjeździe Ryszarda Petru do Portugalii

Adam Bielan

Foto: Fotorzepa, Robert Gardziński

Polityk też ma prawo do wakacji, ale w kontekście tego, co się dzieje w Sejmie, jest to pewien zgrzyt - tak marszałek Senatu Adam Bielan (Polska Razem) skomentował wyjazd Ryszarda Petru do Portugalii.