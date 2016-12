Politycy składają życzenia na Twitterze

Życzenia na Twitterze złożyła też premier Beata Szydło. Szefowa rządu życzyła Polakom, aby w 2017 roku znów "czuli się wolni i szanowani", a "polskie rodziny mogły godnie i bezpiecznie żyć".

Z kolei poseł PO Sławomir Nitras życzył, by rok 2017 był jak 2007 - nawiązując do przedterminowych wyborów, do jakich doszło 10 lat temu (w ich wyniku do władzy doszła koalicja PO-PSL).

Wiceminister rodziny i polityki społecznej Bartosz Marczuk zauważył z kolei, że w 2016 roku udało się skończyć w Polsce "z nędzą dzieci" - to nawiązanie do uruchomienia przez rząd programu 500plus.

Rok 2016 przechodzi do historii jak ten, w którym udało się pokonać największy wstyd III RP - nędzę dzieci. Koniec z tym. — Bartosz Marczuk (@BartoszMarczuk) December 31, 2016

Niech 2017 rok będzie kolejnym,w którym Polacy będą czuć się wolni i szanowani,polskie rodziny będą godnie i bezpiecznie żyć.Do siego roku! — Beata Szydło (@BeataSzydlo) December 31, 2016

W nowym 2017 roku - Ojczyznę wolną od zła i głupoty, Panie. — Donald Tusk (@donaldtusk) December 31, 2016

To były niezapomniane chwile :)

Wszystkiego dobrego w nowym roku! Oby przyniósł nam wszystkim dużo pozytywnej energii pic.twitter.com/ygdy1siTcH — Marek Kuchciński (@MarekKuchcinski) December 31, 2016

Życzę Polsce i nam wszystkim, żeby 2017 był jak 2007????. Wtedy tez wybory były nieplanowane?????? — Slawomir Nitras (@SlawomirNitras) December 31, 2016

Wszystkim śledzącym mój profil życzę: za rok w demokratycznej Polsce! — Radosław Sikorski (@sikorskiradek) December 31, 2016