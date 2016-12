Donald Trump powiększy arsenał atomowy USA?

Deklarację w tej sprawie Trump zamieścił na Twitterze.

W krótkim wpisie prezydent-elekt oświadczył, że USA muszą "znacznie wzmocnić i rozszerzyć swój potencjał atomowy do czasu, aż świat odzyska rozsądek w kwestii bomb atomowych".

The United States must greatly strengthen and expand its nuclear capability until such time as the world comes to its senses regarding nukes