Żandarmeria na ulicach polskich miast

- Wniosek został złożony do pani premier po zamachu terrorystycznym w Berlinie. Pierwszą ofiarą tego zamachu był nasz rodak, Polak, kierowca ciężarówki. A chodzi o to, że mamy czas przedświąteczny, że ludzie robią zakupy w centrach handlowych, podróżują. W związku z tym Żandarmeria Wojskowa razem z polską policją patroluje dworce kolejowe, lotniska, centra handlowe, metro warszawskie. Chodzi o bezpieczeństwo - wyjaśnił Błaszczak w czwartek w TVP1. Minister zaapelował też do wszystkich, którzy zauważą w przestrzeni publicznej nietypowe zachowania o zgłaszanie tego służbom.

Jednak wielu komentatorów i polityków opozycji wiąże ten fakt z tzw. kryzysem sejmowym.

Warto przypomnieć zatem jak to bywało w przeszłości. Uprawnienia policji Żandarmeria Wojskowa miała również w dniach 10-12 listopada 2015 r. Chodziło o to, by zwiększyć bezpieczeństwo podczas obchodów Dnia Niepodległości.

Wspólne patrole Policji i Żandarmerii Wojskowej są przykładem rozwijającej się współpracy obu służb mundurowych w zakresie utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Dzięki takiemu wsparciu, najbardziej zagrożone drogi powiatu mogileńskiego kontroluje większa liczba funkcjonariuszy. Uzgodnienia w tej sprawie zostały zawarte w listopadzie 2014 r. Mieszkańcy powiatu mogileńskiego łączone patrole policjantów ruchu drogowego z funkcjonariuszami żandarmerii spotkać mogli już w grudniu 2014 roku.

Z kolei w 2015 roku wspólne patrole mogliśmy zobaczyć na drogach powiatu legionowskiego. Dzięki mieszanym składom stróże prawa mogli przeprowadzić więcej kontroli samochodów i kierujących.

Takie przykłady można mnożyć. Od lat Żandarmeria czynnie wspiera policję, choćby w trakcie listopadowej Akcji Znicz.