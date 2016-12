Organizacja z USA chce zaklasyfikowania KOD jako organizacji terrorystycznej

Polonia Institute (Instytut Polonia) - przedstawiający się jako "intelektualny lider polskiej społeczności w Stanach Zjednoczonych" - deklaruje w piśmie zamieszczonym na swojej stronie internetowej, że pragnie "aktywnie promować i chronić interesy Polski, Polskiego Narodu i Polonii w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie".

Autorzy listu wyrazili "zaniepokojenie ostatnimi działaniami używającej przemocy i terrorystycznej organizacji KOD, którą niedawno zawiązano w Polsce". Zapowiedzieli też, że "zwrócą się do amerykańskiego rządu o zaklasyfikowanie KOD-u jako organizacji terrorystycznej" i o odrzucenie starań wizowych "członków tego niebezpiecznego ramienia międzynarodowego terroryzmu".

W swoim piśmie jego autorzy uzasadnili, że "przywódcy KOD otwarcie nawołują do destabilizacji kraju" i "co więcej, deklarują użycie broni palnej i ukrytej broni". Zdaniem Instytutu Polonia działania KOD-u niosą niebezpieczeństwo, gdyż wielu jego członków to "dawni funkcjonariusze byłej komunistycznej tajnej policji". Autorzy listu piszą też, że "KOD ustanowił swoją silną obecność w Stanach Zjednoczonych, a szczególnie w Kalifornii, Chicago, Waszyngtonie". Ostrzegają, że "planuje on wykorzystanie przemocy w protestach tu, w Stanach Zjednoczonych, tak jak niedawno czynił to w Warszawie".

Wobec tego Instytut Polonia deklaruje poparcie dla udzielenia przez polską ambasadę i polskie misje dyplomatyczne "zdecydowanej odpowiedzi na takie bezprawne działania" KOD-u i wyraża swoją gotowość do "pomocy polskim misjom dyplomatycznym w stawieniu czoła wszelkim nieodpowiedzialnym działaniom postkomunistycznej kliki w Stanach Zjednoczonych".

List podpisali reprezentujący zarząd Instytutu jego współzałożyciel Jan Michał Małek - polonijny przedsiębiorca z USA, były członek Kongresu Polonii Amerykańskiej, założyciel Fundacji PAFERE, propagator wiedzy ekonomicznej w Polsce i współfundator Nagrody Literackiej im. Józefa Mackiewicza, oraz Leszek Pawlik.

Instytut Polonia, z siedzibą w Torrance w zespole miejskim Los Angeles, chce również "zwalczać przejawy antypolonizmu".