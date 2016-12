Politolog Lilia Szewcowa w "FT": Zachód bezradny wobec Rosji

Jak komentuje w artykule w środowym "Financial Times", Rosja powróciła na globalną scenę nie tylko jako "przeciwnik Zachodu, ale państwo, które usiłuje wpływać na wewnętrzne wydarzenia w zachodnich krajach". Oskarżenia o to, że Moskwa ingerowała w przebieg amerykańskich wyborów prezydenckich pokazują bezbronność wobec, faktycznej czy wyimaginowanej, rosyjskiej siły - diagnozuje Szewcowa, która jest ekspertem ds. Rosji i Eurazji w Chatham House.

Zaznacza, że "Rosja nie zdołała przekształcić się w kraj liberalny, a, co jest przejawem gorzkiej ironii, to sami rosyjscy liberałowie, którzy wspierali jednoosobowe rządy i pracowali na ich rzecz, znacząco przyczynili się do umożliwienia przetrwania tego zreorganizowanego systemu spersonalizowanej władzy".

Rosja, imitująca liberalne standardy i udająca partnerstwo z Zachodem, po czym sprzeciwiająca się mu, "zapewnia sobie zastrzyk adrenaliny nie na drodze otwartego zwalczania swego oponenta (przynajmniej na razie), ale podkopując go od wewnątrz" - pisze komentatorka. Według niej "upadek Związku Radzieckiego pozostawił Zachód bez ideologicznego rywala, torując drogę do samozadowolenia".

Szewcowa wyraża następnie opinię, że "izolacja wymaga ideologicznej jasności, a niejednoznaczność pozimnowojennego świata uczyniła tę strategię nieprzystającą". "W jaki sposób powstrzymywać oponenta, który używa przeciwko tobie twoich własnych liberalnych haseł? Jak odstraszać przeciwnika, który stworzył wpływowe sieci lobbystów w ramach zachodnich społeczeństw?" - pyta w swoim artykule.

Jak podkreśla, "państwa, które zostało zintegrowane ze światowymi systemami handlu i bezpieczeństwa, nie da się skutecznie odstraszać". "Izolacja kraju nuklearnego jest jeszcze bardziej ryzykowną propozycją" - ostrzega, dodając, że izolowanie Rosji staje się jeszcze bardziej problematyczne, w miarę jak Moskwa "prowadzi na Zachodzie swą ofensywę wdzięku".

Lilia Szewcowa ocenia, że "asertywność Kremla jest sposobem zmuszenia Zachodu do działania na warunkach Moskwy", a Rosja "przyjęła taktykę obliczoną na dokonanie wyłomu w liberalnym świecie". Wobec słabnięcia w Rosji antyzachodnich nastrojów "Kreml będzie starał się znaleźć nową równowagę między staniem z Zachodem a występowaniem przeciwko zachodniej polityce" - przewiduje. I ostrzega, że również "powtarzana obecnie mantra o +relacjach transakcyjnych", a zwolennikiem takiej polityki zapewne będzie nowy prezydent USA Donald Trump, nie napawa optymizmem.

Rosja "nie tylko chce nowej Jałty, ale także poparcia przez Zachód jej prawa do interpretowania globalnych zasad według własnego uznania i budowania porządku opartego na równowadze interesów i sił" - uważa Szewcowa.

Jak zaznacza, świat stoi obecnie "u wrót nowej epoki, w której trzeba będzie zrewidować wiele pewników czasów pozimnowojennych". "Zachód nie będzie w stanie odpowiedzieć, dopóki nie zdecyduje, co zrobić z mechanizmami poparcia dla nieliberalnych systemów, takich jak rosyjski, które powstały wewnątrz jego własnych społeczeństw, a także dopóki nie stanie się mniej ambiwalentny w obronie liberalnych demokratycznych norm" - podkreśla Szewcowa.

Przestrzega zarazem, że "szanse na zmianę są obecnie mgliste", ponieważ elity polityczne zarówno w Rosji, jak i na Zachodzie "nie wykazują oznak, by wiedziały, w jaki sposób radzić sobie z antagonistycznymi relacjami w epoce globalizacji".