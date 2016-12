Kancelaria Sejmu: Zmiany w organizacji pracy dziennikarzy w Sejmie

Zgodnie z planowanymi zmianami w budynku F, poza głównym gmachem Sejmu, powstanie Centrum Medialne, które ma być kluczowym miejscem współpracy polityków z mediami. Jak podkreśla Kancelaria Sejmu, w Centrum Medialnym zostaną zastosowane najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne, umożliwiające organizację briefingów, konferencji i relacji na żywo. Całość ma być wzorowana na podobnych miejscach funkcjonujących już w zachodnich parlamentach, w tym w Parlamencie Europejskim.

Do dyspozycji mediów zostaną oddane trzy pomieszczenia. Jednym z nich będzie sala przeznaczona do konferencji prasowych, wyposażona w ekran dotykowy pozwalający na ilustrowanie konferencji materiałami graficznymi oraz video. Druga ma być salą wywiadów dedykowana do bezpośrednich nagrań z politykami oraz relacji na żywo. Trzecia sala będzie przeznaczona dla korespondentów PAP oraz dziennikarzy radiowych (zarówno mediów państwowych jak i komercyjnych).

Dziennikarze (korespondenci parlamentarni) TVP Info, Polsat News, TVN24, TV Republika i Superstacja - kanałów, których reporterzy "na żywo" relacjonują prace parlamentarne kilka, kilkanaście razy dziennie - pozostaną na pierwszym piętrze w budynku głównym Sejmu w pobliżu obecnie funkcjonującego tzw. stolika dziennikarskiego. To miejsce będzie wyłączną strefą relacji live z budynku Sejmu - nie będzie możliwe nagrywanie poza tą strefą.

Na parterze gmachu głównego ma powstać studio telewizyjne przeznaczone do nagrywania rozmów z politykami na siedząco; będzie ono ulokowane po prawej stronie od wejścia głównego, nieopodal szatni. Studio będzie dostępne dla wszystkich zainteresowanych dziennikarzy - zapewniony ma zostać odpowiedni system rezerwacji, tak aby z tego miejsca mogli korzystać reporterzy wszystkich mediów, nie tylko telewizyjnych.

Korespondenci parlamentarni, po wcześniejszym zgłoszeniu, będą mieli wstęp na galerię sejmową w czasie posiedzeń Sejmu, ale bez możliwości rejestrowania dźwięku i obrazu.

Proponowane zmiany zakładają, że powstanie grupa stałych korespondentów parlamentarnych. Będzie to najwyższy status dziennikarza relacjonującego prace Sejmu i Senatu, dedykowany osobom o udokumentowanej przeszłości reporterów politycznych, regularnie pracujących w parlamencie. Stali korespondenci parlamentarni otrzymają specjalne przepustki obowiązujące do końca kadencji, gwarantujące nieograniczony dostęp do Centrum Medialnego oraz głównego gmachu Sejmu i Senatu.

Wyboru dziennikarzy na stałe oddelegowanych do Sejmu dokonywałyby redakcje. Zgodnie z założeniem, każda z nich miałaby możliwość wyznaczenia dwóch takich osób, pracujących na zmiany.

Dziennikarze (redakcje) będą mieli nieograniczony dostęp do Centrum Medialnego. Obowiązywać będą przepustki kadencyjne, roczne i jednorazowe. Jednocześnie ważne wydarzenia w parlamencie (m.in. posiedzenia Zgromadzenia Narodowego, wystawy, konferencje merytoryczne etc.) będą kwalifikowane do zwiększonej obsługi medialnej. Wówczas po uzyskaniu zgody organizatorów, wejście na teren parlamentu zostanie umożliwione dwóm stałym korespondentom parlamentarnym danej redakcji, a także będzie możliwe uzyskanie jednorazowej karty wstępu do Sejmu.

Redaktorzy korzystający ze studia telewizyjnego, którzy nie będą posiadali statusu stałego korespondenta parlamentarnego, na czas wykonywanej pracy będą zapraszani do Sejmu na podstawie jednorazowej karty wstępu.

Kancelaria Sejmu przekonuje, że nowe rozwiązania zapewnią dziennikarzom możliwość efektywnego wykonywania zawodu w bardziej profesjonalnych, również pod względem technicznym i komfortowych warunkach, godząc jawność życia publicznego, dostęp do informacji i wolność mediów ze tworzeniem lepszych warunków pracy, zarówno redaktorom, jak i parlamentarzystom.

Zmiany w organizacji pracy dziennikarzy - według Kancelarii Sejmu - są wzorowane na rozwiązaniach już funkcjonujących w Europie.

W czwartek o godz. 12. przed Sejmem planowana jest pikieta dziennikarzy przeciwko ograniczeniom dla mediów w Sejmie.