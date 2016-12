Ryszard Petru: Mogą być niezbędne przedterminowe wybory

Petru wezwał do udziału w manifestacji, którą organizuje KOD o godz. 12.00 przed Pałacem Prezydenckim. Powiedział, że przyszedł do dziennikarzy przed Sejm, ponieważ posłowie dostali informację, że dziennikarze nie będą wpuszczani do Sejmu przez cały weekend. - Dlatego przyszliśmy tutaj do państwa. To pokazuje, jak bardzo PiS boi się mediów – dodał.

- Ten protest zaczął się od mediów, a doprowadził do sytuacji, w której PiS utracił legitymizację władzy - podkreślił.

Jeżeli PiS będzie się spotykał sam, w gronie wyłącznie swoim, to mogą robić takie posiedzenia na Nowogrodzkiej, gdzie jest siedziba PiS – mówił. - Ale przyznacie państwo, że to nie jest demokracja - przekonywał lider Nowoczesnej.

Zaznaczył, że według jego ugrupowania to posiedzenie Sejmu się nie skończyło i powinno nadal trwać. - A jeśli nie będzie - będziemy dalej blokować mównicę sejmową i nastąpi paraliż państwa, bo nie ma zgody na to, żeby PiS urządzał sobie posiedzenia Sejmu we własnym gronie - powiedział Petru.

Nowoczesna składa zawiadomienie do prokuratury, w związku z możliwością popełnienia przestępstwa przez marszałka Sejmu - powiedziała w sobotę Kamila Gasiuk-Pihowicz. Jej zdaniem, Kuchciński mógł nie dopełnić obowiązków i poświadczyć nieprawdę.

- Podejrzewamy, że nie dopełnił obowiązków, a także podał nieprawdę mówiąc, że obrady odbywały się podczas pełnego kworum, podczas, gdy nie było możliwości ustalenia tego pełnego kworum – mówiła. - Stawiamy zarzut poświadczenia nieprawdy co do uczestniczenia tylko posłów w głosowaniach - dodała.

Na konferencji prasowej Gasiuk-Pihowicz powiedziała, że Nowoczesna apeluje do polityków PiS o działania zgodne z prawem, działania w duchu odpowiedzialności za państwo, nieeskalowanie obecnej sytuacji.

Nowoczesna chce, by budżet był procedowany 20 grudnia, bowiem, jej zdaniem, piątkowe prace odbywały się z naruszeniem prawa.

Wśród postulatów jest też przywrócenie wykluczonego z obrad posła Michała Szczerby (PO). - Możliwość zadawania pytań jest podstawowym prawem posła. Idąc tym tropem wykluczenie 20 posłów w taki sposób mogłoby doprowadzić do tego, że PiS przegłosowałby zmiany w Konstytucji - przekonywała.

- Mamy duże obawy, że nie było wczoraj większości, stąd ten wniosek do prokuratury - powiedział Petru. - Zobaczcie państwo, że nie wpuścili dziennikarzy na salę, nie ma możliwości sprawdzenia - dodał.

- Nie ma innej możliwości, jak mocny, ostry protest. Dlatego spotykamy się w gronie opozycji, nie wiem, czy będzie Kukiz'15, i będziemy dyskutować o dalszych krokach - powiedział. - Będziemy dalej blokować mównicę sejmową - zapowiedział.