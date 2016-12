Szef PO: Posłowie opozycji pozostaną w Sejmie do wtorku 20 grudnia

Jeszcze w sobotę ma dojść do spotkania liderów opozycji parlamentarnej i pozaparlamentarnej. W niedzielę w południe z kolei Komitet Obrony Demokracji zorganizował protest przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie; Platforma brała w nim udział. Manifestujący po godz. 13 wyruszyli pod Sejm.

W sobotę rano w Warszawie najpierw zebrał się zarząd krajowy PO, później liderzy ugrupowania udali się na spotkanie swego klubu parlamentarnego.

- Podjęliśmy decyzję o tym, że zostajemy na sali plenarnej do wtorku, do posiedzenia Senatu - oświadczył Schetyna po posiedzeniu klubu Platformy. - To jest miejsce posłów. Po tym, co zdarzyło się wczoraj, po wyeliminowaniu, wyrzuceniu mediów, próbowano wyrzucić także posłów. Będziemy tam trwać - zapowiedział szef PO, któremu na konferencji prasowej przed Sejmem towarzyszyło kilkudziesięciu posłów PO. Według niego obecnie na sali plenarnej "dyżuruje" grupa kilkudziesięciu posłów PO.

Jak podkreślał Schetyna, jest to kwestia symbolicznej obecności polityków PO oraz "niezgody na politykę i sposób prowadzenia obrad Sejmu, które prezentuje marszałek Sejmu Marek Kuchciński". - Nie zgadzamy się z tym, co robił wczoraj, nie będziemy akceptować takich metod - mówił. - Nie akceptujemy metod ministra Błaszczaka, tego siłowego rozwiązania wczoraj i tworzenia korytarza, czy miejsca po to, żeby prezes Kaczyński mógł opuścić Sejm - dodał lider Platformy.

Przekonywał, że jego ugrupowanie jest "gwarancją normalności" i, jak zapewniał, PO chce "zachowywać się przyzwoicie", ale jednocześnie "dać gwarancję tym wszystkim, którzy byli w piątek przed Sejmem, że Platforma jest i będzie trwać. - I prosimy ich o to, żeby byli z nami 20 grudnia we wtorek, kiedy rozpocznie się posiedzenie Senatu. Będziemy na nich czekać, będziemy razem udowadniać i potwierdzać, że wszystko to, co zdarzyło się wczoraj w Sejmie i co ewentualnie będzie dziać się w Senacie we wtorek, jest nielegalne - podkreślił Schetyna.

Powtórzył, że zgromadzenie, które odbyło się w piątek w Sali Kolumnowej było nielegalne. Według szefa PO na sali nie było kworum, a posłowie, którzy brali udział w głosowaniach, fałszowali podpisy. - Próba dalszego procedowania nad tzw. budżetem jest nielegalna i ci, którzy biorą udział w tym fałszowaniu prawa, muszą się liczyć z konsekwencjami prawnymi - ostrzegał polityk.

Zapowiedział, że w niedzielę PO weźmie udział w spotkaniu, które KOD organizuje przed TK, a w poniedziałek politycy Platformy będą organizować protesty w różnych częściach Polski.

Schetyna był też pytany jak ocenia fakt, iż do tej pory głosu w sprawie wydarzeń w Sejmie głosu nie zabrał prezydent Andrzej Duda. - To jest niestety nic nowego. Po raz kolejny, kiedy są ważne rzeczy, kiedy dzieje się coś złego, bo dzisiaj widzimy, że jest kryzys konstytucyjny, nie ma prezydenta. Podnosi białą flagę, to jest jego polityka, widzimy to od miesięcy. Musimy sobie poradzić bez niego - powiedział Schetyna.

Jego zdaniem, taki czas jak obecnie - "kryzysu państwa wymaga interwencji głowy państwa". - Widać, że nie ma głowy państwa, że po prostu oddaje dzisiaj ten mecz walkowerem - uważa Schetyna.