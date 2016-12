Premier Beata Szydło: Dla wielu polityków sednem działalności są awantury

Szefowa rządu uczestniczyła w VIII spotkaniu opłatkowym strażaków województwa małopolskiego w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. - Praca strażaków to jest służba, to jest odpowiedzialność, to jest szacunek dla drugiego człowieka (…) To są również wartości, na których muszą opierać się działania polityków – mówiła Beata Szydło.

- My, politycy, tak jak i wy, strażacy, służymy innym ludziom. Poszanowanie innych, godność, odpowiedzialność za innego człowieka jest sensem naszej pracy – powiedziała szefowa rządu.

- Ci politycy, którzy zapominają o tych dwóch słowach, o tych fundamentach, odpowiedzialność i szacunek do drugiego człowieka, zapominają o tym, że mają służyć – mówiła.

Premier podkreślała, że sednem polityki jest służba. - Dzisiaj niektórzy politycy zapomnieli o tym, że trzeba szanować innych, że trzeba być odpowiedzialnym; odpowiedzialnym za Polskę, za nasz wspólny kraj, odpowiedzialnym za Polki i Polaków - powiedziała.

- Dzisiaj dla wielu polityków sednem ich działalności stają się awantury. Dla koniunkturalnych, własnych interesów politycznych koncentrują się na podżeganiu do ciągłych awantur, a nie zajmują się tym, co jest nam przez was powierzone: służba drugiemu człowiekowi, roztropna troska o przyszłość, o wspólnotę – powiedziała.

Zaapelowała o budowanie wspólnoty. - Możemy różnić się w poglądach, możemy mieć różne opinie, różne zdania, ale musimy pamiętać, ze wszyscy mieszkamy tutaj w Polsce, że Polska jest naszą wspólną ojczyzną - podkreśliła Szydło.

Szefowa rządu dziękowała strażakom za ich ofiarną i pełną serca służbę, szczególnie za pracę podczas Światowych Dni Młodzieży, efektem czego było bezpieczeństwo tysięcy młodych ludzi podczas tego wydarzenia. - Jestem jedną z Was – mówiła premier. Wspominała, że kiedy zaczynała swoją pracę w samorządzie, to właśnie od strażaków nauczyła się podczas powodzi odpowiedzialności za drugiego człowieka, za bezpieczeństwo mieszkańców gminy. - Nauczyłam się wtedy, co to znaczy służba i co to znaczy odpowiedzialność. I tę naukę, która wówczas Wy strażacy ochotnicy daliście mi, zapamiętam do końca życia i kierują się tą drogą przez cały czas mojej służby - zapewniła Beata Szydło.

Podkreśliła, że strażacy są zawsze wtedy, gdy inni potrzebują ich pomocy. - Wy jesteście fundamentem tego, co nazywa się lokalną wspólnotą. To dzięki waszemu zaangażowaniu, dzięki temu, że OSP tak aktywnie angażują się w życie swoich lokalnych wspólnot te wspólnoty się rozwijają - powiedziała.

Premier życzyła, by w czasie Bożego Narodzenia we wszystkich polskich sercach narodziła się miłość. - Byśmy byli razem, byśmy byli wspólnotą, byśmy pamiętali , że mamy jedną Polskę i naszym wspólnym obowiązkiem jest troszczyć się o to, co mamy najcenniejszego - życzyła. - Bądźmy wszyscy razem - apelowała.

Strażakom szefowa rządu życzyła bezpiecznej służby. Premier wspólnie z wojewodą małopolskim Józefem Pilchem wręczyła czterem strażakom z OSP Krzyże Zasługi przyznane przez prezydenta RP za zasługi dla społeczności lokalnych i bezpieczeństwa. Srebrne Krzyże Zasługi otrzymali: Józef Drwiła (OSP Radłów), Tadeusz Jachimek (OSP Radłów), Zdzisław Solecki (OSP Zimnodół), a brązowy krzyż Grzegorz Ziarno (OSP Osiek).