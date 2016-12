Fedyszak-Radziejowska: Pamiętajmy, że więcej nas łączy niż dzieli

- Takie poważne spory, u podstaw których jest klasyczna rywalizacja o władzę i interesy, zdarzają się w systemach demokratycznych. Tylko że klucz ich rozwiązania jest we wspólnocie narodowej czy we wspólnocie obywatelskiej, która musi odkryć i zrozumieć, że więcej ją łączy niż dzieli - powiedziała w sobotę Fedyszak-Radziejowska; socjolog, która zasiada w Narodowej Radzie Rozwoju - gremium konsultacyjno-doradczym prezydenta Andrzeja Dudy.

- Mówiąc krótko, to, co dzieli jest drugorzędne w stosunku do tego, co nas łączy w kategoriach interesu państwa i dobra wspólnego - podkreśliła.

Socjolog zwróciła też uwagę, że sytuacja geopolityczna Polski w Europie, w której z jednej strony państwo polskie sąsiaduje z Rosją, a z drugiej strony z Niemcami i Unią Europejską, powinna zdecydowanie skłaniać Polaków do zrozumienia, jak bardzo ważna jest zgoda narodowa.

- To, jak my, jako wspólnota, potrafimy się odnaleźć, jest kluczowe. Musimy, nie zacierając różnic - odkryć, że normalny obywatelski naród i społeczeństwo to jest wspólnota, którą więcej łączy niż dzieli. Przy takim założeniu poradzimy sobie z problemami - dodała.

W Warszawie trwają protesty m.in. posłów opozycji, Komitetu Obrony Demokracji i Obywateli RP w związku z piątkowymi wydarzeniami w Sejmie dotyczącymi m.in. planowanych zmian w zasadach obecności dziennikarzy w parlamencie, a także przeniesienia, po blokadzie mównicy sejmowej przez opozycję - głosowań m.in. ustawy budżetowej do Sali Kolumnowej.