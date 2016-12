Prezydent Andrzej Duda spotyka się z liderami opozycji

Magierowski poinformował w TVN24, że "dziś zaplanowane są jeszcze trzy kolejne spotkania: z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, szefem PSL, z Pawłem Kukizem oraz wieczorne spotkanie z szefem PO Grzegorzem Schetyną".

- To jest konsekwencja wczorajszej zapowiedzi prezydenta, że jest gotów do mediacji - podkreślił Magierowski.

Magierowski dodał, że prezydent "na pewno spotka się także z szefem PiS" Jarosławem Kaczyńskim, ale - jak zaznaczył - nie wiadomo jeszcze w jakim terminie.

Rozmowy mają dotyczyć tego co się wydarzyło w Sejmie i mają być okazją, "żeby porozmawiać o tym, co można zrobić, aby zapobiec eskalacji tego sporu".

- Porozumienie w takiej, czy innej formie jest konieczne, ponieważ nie możemy funkcjonować w systemie, w którym Parlament nie może normalnie obradować - ocenił Magierowski. Jak dodał, prezydent jest zaniepokojony nie tylko tym, co się wydarzyło w Sejmie, ale także tym, co się wydarzyło pod Sejmem. - Jest czymś bardzo niepokojącym, kiedy ważni politycy opozycji wychodząc z Sejmu, wychodząc ze swoich biur przyłączają się do protestu. Wskakują na estradę i wykrzykują niekiedy bardzo obraźliwe hasła w stronę czy to większości parlamentarnej, czy rządu, czy prezydenta, podgrzewając bardzo mocno atmosferę - stwierdził.

- Niestety niektórzy z nich, nie wszyscy, są w pewnym sensie współodpowiedzialni za te bulwersujące sceny, których byliśmy świadkami - ocenił Magierowski wskazując tu m.in. na blokowanie wyjazdu z terenu Sejmu kolumny aut, w których znajdowała się m.in. premier Beata Szydło czy prezes PiS Jarosław Kaczyński.