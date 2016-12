RZECZoPOLITYCE Barbara Nowacka: PiS wypędza nas na ulice

- Smutne jest to jak PiS traktuje regulamin Sejmu, szczególnie głosowania – oceniała obecny kryzys polityczny Nowacka. Mówiła też, że nie podobały jej się obrazki jak blokowano przejazd na Wawel prezesa PiS Jarosława

Nowacka podkreśliła, że już trzeci dzień ludzie są na ulicach przez działania Prawa i Sprawiedliwości. - Bardzo podzielone społeczeństwo będzie trudne do rządzenia dla tych, którzy przyjdą po PiS – mówiła.

- Rozumiem, że prawica przyzwyczaiła się do bycia w oblężonej twierdzy. Nikt nie ma nic przeciwko temu żeby PiS rządziło, skoro wygrało wybory – mówiła Nowacka. - Limuzyna z roześmianym Jarosławem Kaczyńskim przejdzie do historii arogancji władzy - dodała.

Według Nowackiej, marszałek Sejmu Marek Kuchciński nie nadaje się do swojej roli. - Myślę, że powinien zostać zastąpiony już dawno na kogoś kto potrafi bardziej prowadzić obrady – mówiła. Dodała, że marszałek nie powinien realizować interesów swojej partii. - Marszałek Sejmu chciał dopuścić do głosu Michała Szczerbę, ale wystąpił Jarosław Kaczyński – zauważyła Nowacka.

Według działaczki Inicjatywy Polskiej demokracja za rządów PiS idzie w złą stronę. - To, że oni zabronią dostęp do Sejmu mediom centralnym, to sobie z tym poradzimy, ale co będzie w mniejszych miejscowościach, gdy odetnie się możliwość obserwowania jak pracują radni? – dodawała.

Jej zdaniem ograniczenia dla dziennikarzy nie podobają się też elektoratowi PiS. Przyczyna? - Arogancja władzy, po prostu poczuli, że mogą dużo. Jedyne czego nie mogli, to wprowadzić zakazu aborcji, bo był duży sprzeciw kobiet – mówiła Nowacka.

- Opozycja nie ma ruchu. Mamy uznać, że budżet został przegłosowany w dobry sposób? Mamy dopuścić do ograniczeń dla mediów? – pytała Nowacka.

Jak rozwiązać problem z kryzysem politycznym? - Trzeba przywrócić stan sprzed kilku dni i ponowne głosowanie nad budżetem. Chcielibyśmy normalnie rozmawiać, ale PiS nas wypędza na ulice – zakończyła Nowacka.