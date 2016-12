Donald Tusk nie wyklucza powrotu do polskiej polityki

1 grudnia mijają dwa lata od objęcia przez Donalda Tuska funkcji przewodniczącego Rady Europejskiej (szef Rady jest wybierany na dwu i pół roczną kadencję). Tusk w wywiadzie dla TVN24 powiedział, że nie wyklucza powrotu do polskiej polityki.

- Cieszę się, że są jeszcze w Polsce tacy, którzy uważają że miałbym zdolność odwrócenia tego politycznego trendu, który jest w Polsce - powiedział Donald Tusk. - To dla mnie zawsze osobista satysfakcja, kiedy słyszę takie opinie – dodał, mówiąc, że jego powrót do czynnej polityki, jeśli byłby pomocny, jest zawsze do rozważenia.



Jako najważniejsze w obecnej sytuacji Donald Tusk wymienił propozycje i kondycję polskiej opozycji i to nie tylko jej liderów w osobach Grzegorza Schetyny czy Ryszarda Petru.

- Myślę tu też o ruchach społecznych, nie tylko partii politycznych - podkreślił Tusk, dodając, że to "od nich i ich kondycji będzie zależało, czy PiS będzie rządził w Polsce jedną kadencję czy dłużej".



Donald Tusk w rozmowie z TVN24 zapowiedział, że stawi się przed komisją śledczą ds. Amber Gold.

Więcej w TVN24.