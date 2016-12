Premier Beata Szydło: Przeprowadzamy reformę, która ma uzdrowić służbę zdrowia

Donald Tusk nie wyklucza powrotu do polskiej polityki

Szefowa rządu odniosła się w ten sposób do wystąpienia w Sejmie posłanki PO Lidii Gądek, która powiedziała, że "premier obiecała Polakom w kampanii wyborczej likwidację kolejek, a minister zdrowia funduje nam ustawę, likwidację szpitali i poradni specjalistycznych".

- Pani rząd doprowadzi do tego, że będzie pani pierwszym w historii premierem, który likwiduje szpitale w Polsce i to na masową skalę - powiedziała Gądek, zwracając się do premier Szydło.

- Pani poseł kłamie, wprowadza w błąd i przede wszystkim straszy Polaków - powiedziała premier pod adresem Gądek. - Proszę nie straszyć Polaków, my w tej chwili przygotowujemy reformę służby zdrowia, po to, żeby ratować szpitale, które są w bardzo trudnej sytuacji, bo przez osiem lat Platforma i PSL nic nie zrobili, żeby zreformować służbę zdrowia. Wprowadzacie państwo destabilizację w państwie, straszycie ludzi - powiedziała Szydło.

Jak podkreśliła, rząd przeprowadza reformę, która ma uzdrowić służbę zdrowia.

Gądek złożyła wniosek o przerwanie obrad Sejmu, aby, jak uzasadniała, "premier mogła się zapoznać z zagrożeniem dla zdrowia i życia Polaków, które szykowane jest przez jej resort zdrowia". Według niej chodzi o kilkaset szpitali oraz poradni wysokospecjalistycznych. Zaapelowała do Szydło, aby nie wprowadzała tej "fatalnej reformy".

Politycy Platformy wielokrotnie apelowali do premier Szydło i ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła o wycofanie się z przepisów o sieci szpitali. Ich zdaniem, reforma "dyskwalifikuje wiele placówek w całym kraju". Według Platformy, ok. 160 szpitali w całym kraju zagrożone jest likwidacją; są wśród nich placówki specjalistyczne w zakresie leczenia chorób psychiatrycznych, zakaźnych czy reumatologicznych.

Pod koniec września ministerstwo zdrowia przekazało do konsultacji publicznych projekt zakładający utworzenie systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej), czyli tzw. sieci szpitali. Zgodnie z propozycją resortu, placówki zakwalifikowane do PSZ będą miały gwarantowaną umowę z NFZ.