Prezydent o Radiu Maryja: dziękuję za wielkie dzieło wspólnoty

"Dziękujemy z całego serca, ale nie tyle za wielkie dzieło ewangelizacji jako takie" - powiedział prezydent. Za to - mówił - dziękowali przedstawiciele Kościoła, duchowni. "Ja jako prezydent Rzeczypospolitej przyjechałem podziękować przede wszystkim za wielkie dzieło wspólnoty, wielkie dzieło miłosierdzia i wielkie dzieło budowania siły polskiego społeczeństwa i siły polskiej państwowości" - mówił Duda.

Podkreślił, że "Radio Maryja od samego początku swego istnienia niesie w sobie dwa elementy, które były i są w dzisiejszym świecie unikatowe. Pierwszym, najważniejszym - zaznaczył - jest wielkie budowanie wspólnoty ludzi. Ludzi, którzy są ze sobą, bo "to nie jest emisja, to jest misja, którą to radio wykonuje". "To nie jest tylko nadawanie, ale to jest także słuchanie, wysłuchiwanie głosu zwykłych ludzi" - zaznaczył prezydent. Przede wszystkim - dodał - jest to wielkie dawanie nadziei i siły.

W uroczystości, której główną częścią była msza święta, odprawiona przez metropolitę łódzkiego abp Marka Jędraszewskiego, udział wzięli m.in. minister obrony narodowej Antoni Macierewicz, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak; obecni byli również liczni parlamentarzyści PiS.

Radio Maryja poinformowało na swojej stronie internetowej, że prezydent Duda przed rocznicową mszą świętą udał się do Górska k. Torunia i modlił się w miejscu uprowadzenia bł. ks. Jerzego Popiełuszki, a następnie w Toruniu wstąpił do Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II oraz do kampusu Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej.

Radio Maryja rozpoczęło nadawanie programu 8 grudnia 1991 r. w święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Początkowo audycji przez 14 godzin na dobę mogli słuchać tylko mieszkańcy Torunia i Bydgoszczy oraz okolicznych miejscowości. Z czasem Radio Maryja wydłużyło nadawanie do 24 godzin, a jego zasięg objął całą Polskę i rozszerzał się na inne kraje. Od 1998 r. jest dostępne za pośrednictwem internetu.

Radio Maryja ma prawo prowadzić i włączać się w politykę budowania dobrego państwa - powiedział prezydent Andrzej Duda.

"Polityka przenika nasze życie, polityka jest nieodłączną częścią budowania dobrego państwa, ale (taka) polityka, która pojmowana jest jako rozumna troska o dobro wspólne, o czym była dzisiaj tutaj mowa. Radio Maryja ma prawo do tego, żeby taką politykę prowadzić i w taką politykę się włączać, ma prawo nawoływać do tego, aby cała polska polityka taka właśnie była" - powiedział prezydent.

Jak zauważył, Radio Maryja nazywane było "ciemnogrodem, klerykałami, moherami". "Wyśmiewane moherowe berety okazały się równie sprawne jak szare berety jednostek specjalnych Grom" - podkreślił Duda.

"Chciałem podziękować to, że jesteście niezmienni w poglądach, że mówicie o solidarności, o sprawiedliwości, że nie tylko mówicie, ale że też ją (sprawiedliwość) czynicie przez 25 lat, przez które z kilkuset słuchaczy Radia Maryja, ich grono urosło do milionów. Za to wielkie dzieło z całego serca chciałem podziękować" - powiedział Duda. Wyraził nadzieję, że Radio Maryja będzie się dalej rozwijało i realizowało misję z pożytkiem dla naszej ojczyzny i Polaków.

"Miejcie zawsze wsparcie w waszej rzetelnej, żmudnej, uczciwej działalności ze strony władz państwowych, bo to wsparcie się temu środowisku i tym mediom należy, bo to są media misyjne, które utrzymują się z daru ludzkiego, nie z reklam, to są media, które utrzymują się dzięki temu, że odpowiadają na ludzkie potrzeby, przede wszystkim na potrzebę bycia razem" - podkreślił.