Dziennik podaje, że kierownictwo TK odwiedziło m.in. Koreę Południową, USA, Chiny, Rosję i Turcję.

Jak wynika z wyliczeń, do których dotarł "Super Express", wizyta delegacji Trybunału do Chin latem zeszłego roku kosztowała 97 tys. zł. Koszt podróży do Waszyngtonu wyniósł 20 tys. zł, do Gruzji - 12,5 tys. zł, do Austrii - 24,5 tys. zł, a Korei Południowej - 19 tysięcy.

